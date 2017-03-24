Jandarmadan kaçak göçmen operasyonu

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı ile denizin birleştiği bölgeden çok sayıda mültecinin bir tekne ile denize açıldığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tekneyi 8 mil açıkta tekneyi durdurdu. Sahil Güvenlik botları eşliğinde Manavgat Irmağına getirilen teknede bulunan göçmenlerin İtalya’ya gitmek üzere Manavgat Irmağından tekneye binerek yola çıktıkları belirlendi. Teknenin kıyıya yaklaştığı sırada Suriye uyruklu olduğu öğrenilen erkek bir göçmen sırtındaki çantayla birlikte ırmağa atlayıp yüzerek kaçmaya çalıştı. Ancak dağlarda eriyen kar sebebiyle yükselen ve soğuk olan suda şoka giren göçmen, kıyıya güçlükle geri dönebildi. Jandarma, kaçak göçmeni uzattığı bir tahta parçasıyla kıyıya çekip yukarı aldı.

Manavgat Irmağı kum mevkiinde bulunan çekek yerine getirilerek buradan otobüslerle Manavgat Atatürk Stadına götürülen mültecilerin yapılacak işlemlerin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü vasıtasıyla sınır dışı edileceği bildirildi.

İran üzerinden İstanbul’a, İstanbul’dan otobüsle Manavgat’a gelerek Manavgat Irmağından tekne ile İtalya’ya gitmek isteyen 140’ı Pakistan, 20 Irak, 7 Suriye ve 5 Srilankalı olmak üzere 172 göçmenin yanı sıra göçmenleri götüren 2 Ukrayna ve 1 Türk kaptan ile organizatör de yakalandı. Tekneni kaptanı, tekne personeli ve organizatör insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Mültecileri götürürken yakalanan tekne ise çekek yerinde karaya çıkartıldıktan sonra yediemine teslim edildi.