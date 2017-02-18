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İşkence yapıp, diri diri gömdüler

2 kardeş, kendilerini dolandırdığını ileri sürdükleri ortaklarını işkence yaparak bayılttıktan sonra toprağa gömdü

İşkence yapıp, diri diri gömdüler

2 kardeş, kendilerini dolandırdığını ileri sürdükleri ortaklarını işkence yaparak bayılttıktan sonra toprağa gömdü

18 Şubat 2017 Cumartesi 16:11
İşkence yapıp, diri diri gömdüler
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ADANA'DA 2 kardeş, kendilerini dolandırdığını ileri sürdükleri ortaklarını işkence yaparak bayılttıktan sonra diri diri toprağa gömdü. Kardeşlerden biri yakalanırken, ölen kişinin cesedi gömüldüğü yerden çıkarıldı.
 
Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde uzun süre park halinde bulunan 01 DPP 54 plakalı otomobilden şüphelenen vatandaşlar otomobilin koltuklarında kan lekeleri olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, plakadan otomobilin sahibine ulaştı. Otomobilin sahibi ise aracı Gökhan Nas adındaki arkadaşına verdiğini uzun süredir arkadaşında olduğunu söyledi. Polis, ailesiyle görüştüğü Gökhan Nas'ın, akşam Mehmet Sait S. ve Halil S. ile birlikte çıktığını bir daha eve dönmediğini öğrenince iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Mehmet Sait S. polisin yaptığı çalışmada yakalandı.


"Bizi dolandırdı biz de onu öldürdük"
   
Mehmet Sait S.'nin, emniyetteki sorgusunda ağabeyi Halil S. ve arkadaşları Gökhan Nas ile bir plastik doğrama işi yapmaya başladıklarını ilk etapta Gökhan Nas'ın iş yaptıkları şahıstan 4 bin 500 lira para alıp kendilerine 100'er lira para verdiğini, daha sonra da 2 bin 80 lira daha alıp kendilerine 50'şer lira para verdiğini, son işte de paraları iş yaptıkları adamdan kendileri almak isteyince Gökhan Nas'ın buna engel olduğunu anlattığı öğrenildi. Mehmet Sait S.'nin ifadesinde, "Beraber iş yaptık Gökhan bizi dolandırdı. Biz de bize düşen gerçek payı istedik. Gökhan paralarımızı vermeyince akşam buluşup otomobilin içinde darp edip işkence yaptık. Gökhan bayıldı. Ağabeyimle birlikte Bahçeliveler Mahallesi'nde eski kum ocağının karşısına götürüp burada diri diri gömdük" dediği belirtildi. 
 
Bunun üzerine polis zanlının verdiği adreste kazı yaptı. Yapılan kazıda üzeri taş ve kaya ile kapatılan bölge temizlendikten sonra Gökhan Nas'ın cesedine ulaşıldı. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 
 
Polis Halil S.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaIşkenceDiri Diri Gömme
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