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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

İş yerine 20 kişiyle silahlı saldırı: 6 yaralı

Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde yaklaşık 20 kişi, bir iş yerini basarak pompalı tüfek ve tabancalarla ateş etti. 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler kaçtı

İş yerine 20 kişiyle silahlı saldırı: 6 yaralı

Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde yaklaşık 20 kişi, bir iş yerini basarak pompalı tüfek ve tabancalarla ateş etti. 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler kaçtı

25 Nisan 2017 Salı 14:30
İş yerine 20 kişiyle silahlı saldırı: 6 yaralı
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OLAY saat 13.00 sıralarında, Erenler Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 20 kişi Nakliyeciler Sitesi'ne araçlarla gelerek bir nakliye firmasını bastı. İş yerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açan kişiler olayın ardından kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan 1'i ağır 6 kişiye müdahalede bulundu. Sakarya'da bulunan hastanelere kaldırılan 6 kişi, tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olaya karışan 3 kişiyi D-100 karayolu hendek mevkiinde yakaladı.

Sakarya Valisi hüseyin avni coş, 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaErenler IlçesiSilahlı SaldırıHendekHüseyin Avni Coş
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