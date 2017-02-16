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İş makinesi faciası ucuz atlatıldı

Bir binada yıkım çalışması yapan iş makinesi devrildi

İş makinesi faciası ucuz atlatıldı

Bir binada yıkım çalışması yapan iş makinesi devrildi

16 Şubat 2017 Perşembe 16:11
İş makinesi faciası ucuz atlatıldı
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OLAY saat 14.00 sırasında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Caddesinde Çallı Emniyet Müdürlüğü yanındaki kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 8 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firma tarafından bir haftadır yıkımına devam edilen 8 katlı binanın 2’nci katındaki çalışmalara bugün paletli iş makinesi de katıldı. Yapısı çürük olan binada molozları temizleyen iş makinesi büyük bir gürültüyle devrildi. Ters dönen iş makinesinin operatörü kazadan yara alamadan kurtuldu. 

İş makinesi vinç tarafından kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaFaciasıIş MakinesiMuratpaşa
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