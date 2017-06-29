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"İntihar etti" denilen gencin eski nişanlısı cinayetten tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi’nde başına ateş ederek intihar ettiği iddia edilen 29 yaşındaki Mehmet Keleş’in eski nişanlısı Ayşe İşleyen, elinden alınan swap örneğinde barut izine rastlanması üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

"İntihar etti" denilen gencin eski nişanlısı cinayetten tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi’nde başına ateş ederek intihar ettiği iddia edilen 29 yaşındaki Mehmet Keleş’in eski nişanlısı Ayşe İşleyen, elinden alınan swap örneğinde barut izine rastlanması üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

29 Haziran 2017 Perşembe 14:17
"İntihar etti" denilen gencin eski nişanlısı cinayetten tutuklandı
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OLAY, geçen 26 Şubat’ta Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Lofçalı Sokak’ta meydana geldi. Eski nişanlısının Lofçalı Sokak’taki evine giden Mehmet Keleş, iddiaya göre burada yanında getirdiği tabancayla başına ateş ederek, ağır yaralandı. Keleş, hastaneye götürülmek istendiği sırada yolda öldü.

Polis, olayın şüpheli görülmesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Olay sırasında evde bulunan Mehmet Keleş’in eski nişanlısı Ayşe İşleyen’in elinden alınan swap örneğinde barut izine rastlandı. Polis, cinayet şüphelisi olarak İşleyen’i gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Ayşe İşleyen, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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TekirdağCinayetNişanlıÇerkezköy
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