"İntihar etti" denilen gencin eski nişanlısı cinayetten tutuklandı

OLAY, geçen 26 Şubat’ta Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Lofçalı Sokak’ta meydana geldi. Eski nişanlı sının Lofçalı Sokak’taki evine giden Mehmet Keleş, iddiaya göre burada yanında getirdiği tabancayla başına ateş ederek, ağır yaralandı. Keleş, hastaneye götürülmek istendiği sırada yolda öldü.

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