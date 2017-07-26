İnternetten aldığı tüfekle arkadaşını öldürdü

BURSA 'NIN Esenevler Mahallesi 1. Erciyes Sokak'ta ikamet eden Ömer Sabah (28), evinden çıktığı sırada, aralarında husumet bulanan çocukluk arkadaşı Murat K. (26) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Sabah, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti, zanlı Murat K, otomobiliyle kaçtı.

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