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'İkiz minibüsler' sistemden kaçamadı!

Plakaları aynı olan iki minibüs yakalandı

'İkiz minibüsler' sistemden kaçamadı!

Plakaları aynı olan iki minibüs yakalandı

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:09
'İkiz minibüsler' sistemden kaçamadı!
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KOCAELİ'NİN Kartepe İlçesi'nde, İstanbul'a TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'ndan giden plakaları aynı olan iki minibüs Plaka Tanıma Sistemi'nce tespit edildi. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda durdurulan iki minibüs incelemeye alınırken, sürücüleri gözaltını alındı.

Gece saatlerinde, Kütahya ve Kastamonu'dan İstanbul'a giden plakaları 34 JC 7744 olan iki minibüs,Plaka Tanıma Sistemi'nce tespit edilince polis alarma geçti. Bir minibüs TEM Otoyolu'ndan ilerleyerek, diğer minibüs D-100 Karayolu'ndan ilerleyerek polisten kaçmaya çalıştı. Durdurulan iki minibüs Kartepe İlçesi'ne getirilerek incelemeye alındı.

Polis durdurdukları bir minibüsün ruhsat bilgilerinden yakalamasının olduğunu, diğer aracın da ruhsat ve plakalarının sahte olduğunu belirledi. Yakalaması olan minibüsün arka plakasının sahte ön plakasının gerçek olduğu, diğer minibüs de ise ön plakanın sahte arka plakanın ise gerçek olduğu tespit edildi. Servis aracı olarak kullanılan araçların sürücüleri O.Ç. ile A.S. gözaltına alınırken, minibüsler otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ikiz MinibüsKocaeliPlaka Tanıma Sistemi
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