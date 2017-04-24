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İki kuzen birbirini suçladı!

Kayseri'de bıçaklanarak öldürülen 85 yaşındaki Sultan Ton'un cinayet sanığı torunları Mustafa ve Hakan Ton, ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayet şüphelileri suçu birbirlerinin üzerine attı. Sultan Ton'un yakınları ise iki kuzenin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi

İki kuzen birbirini suçladı!

Kayseri'de bıçaklanarak öldürülen 85 yaşındaki Sultan Ton'un cinayet sanığı torunları Mustafa ve Hakan Ton, ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayet şüphelileri suçu birbirlerinin üzerine attı. Sultan Ton'un yakınları ise iki kuzenin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:08
İki kuzen birbirini suçladı!
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OLAY, geçen yıl 17 Ekim'de, sabaha karşı meydana geldi. Kahramanmaraştan Kayseriye çalışmak için gelen 19 yaşındaki Mustafa Ton, babaannesi ile yaşayan halasının oğlu 29 yaşındaki Hakan Ton ile evde Alkol aldı. Bir süre sonra iki kuzen, mutfaktan aldıkları bıçakla bilinmeyen nedenle yaşlı kadını çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

CİNAYETİ KUZENİM İŞLEDİ
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına defalarca bıçaklanarak öldürülen Sultan Ton'un tutuklu torunları Hakan ve Mustafa Ton ile yakınları katıldı. Hakan Ton savunmasında, "Ben anneanem Sultan Ton'la birlikte yaşıyorum. Kuzenim Mustafa da o gece eve geldi.  Akşam alkol alıp, uyuşturucu içtik. Ben, sızdığım için bir şey hatırlamıyorum. Ertesi gün polis tarafından uyandırıldım. Anneannemin öldürüldüğünü söylediler. Cinayeti kuzenim işledi" dedi.

HAKAN'IN ESKİ EŞİYLE İLİŞKİM VARDI
Diğer sanık Mustafa Ton ise savunmasında, "Hakan'ın eski eşi  ile aramda gönül ilişkisi olduğundan dolayı  kuzenimle aramızda husumet vardı. Sultan ninemin evine gittiğimde Hakan da oradaydı. Beraber içki ve uyuşturucu içtik. Bir süre sonra uyuduk. Bir ara uyandığımda, Hakan sol eliyle babannemin ağzını kapatmış sağ  elindeki bıçakla vuruyordu. Odadan çıktığında 'intikam böyle alınır' dedi.

CEZAEVİNDE ELİME KAYNAR SU DÖKTÜ
Cezaevinde aynı koğuşta kalırken Hakan, cinayeti üstlenmem konusunda beni  tehdit edip elime kaynar su döktü" dedi. Sultan Ton'un yakınları iki kuzenin cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı verdiği mütealaada her iki sanığın, 'Kasten adam öldürme' suçuna çarptırılmasını istedi. Duruşma cezaevi raporu ve eksik evrakların getirilmesi için ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriIki KuzenCinayetAlkolCezaeviIntikam
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