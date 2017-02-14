İhale öncesi olay çıktı!

ANTALYA'NIN Muratpaşa Belediyesi, Ermenek'teki 185 taşınmazını Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. Gecekonduların yer aldığı mahallede 30 yıldır oturanlar, oturdukları evleri alabilmek için Sabah erken saatlerde ihalenin yapıldığı merkeze geldi. Bazı vatandaşlar, Perihan Çelik adlı kadının mahallede oturmamasına rağmen ihalelere katılarak, fiyat yükselttiğini ve konut satın aldığını söyledi. Çelik'in ihalelere katılmasını engellemeye çalışan mahalleli, merkezin önünde beklemeye başladı. Çevik kuvvet ekiplerinin önlem almasıyla Perihan Çelik, polis aracıyla merkezin önüne kadar geldi. Vatandaşlar Çelik'in içeriye girmesini engellemek isterken, polis ekipleri de aracın etrafını sardı. Su şişelerini polis aracına atan bazı vatandaşlar, Perihan Çelik'e saldırmaya çalıştı. Polis, güçlükle Çelik'i ihalenin yapıldığı salona alabildi. Bu esnada mahalleli bazı kadınlar, başörtülerini çıkardı, yol ortasına uzandı. Ayakkabılarını çıkaran bir kadın ise Çelik'i ayakkabısıyla döveceğini söyleyerek beklemeye başladı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ihalede ticari alanların ihalesine katılan inşaat mühendisi Perihan Çelik, tehditlerle ihaleye katılımının önlendiğini söyledi. Belediye görevlilerinin de kendisini tehdit ettiğini iddia eden Çelik, bir belediye görevlisinin "Bu ihaleye girersen ölürsün" dediğini ileri sürdü. Savcılığa başvurarak polis koruması aldığını dile getiren Çelik, "Belediyede bir grup ve mahallede oturanların bazıları parselleri paylaşmış. Belediye ihalelere sadece bir kişinin girmesini istiyor. Benim katıldığım ihalede 450 bin liralık bir yer 800 bine gitti. Bu kamu karıdır. Ben kamu hizmetinin yanında tabi ki para da kazanacağım. Uygun fiyata almak isterim ama rekabet de olsun. Belediye gücüyle katılım engelleniyor. Bu konuda savcılığa suç duyusunda bulundum" dedi.Öte yandan gerilimin devam ettiği alanda mahalleli arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları güçlükle yatıştırdı.