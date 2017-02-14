Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87851
ALTIN
144.641
DOLAR
3.6482
STERLIN
4.5482
EURO
3.8716
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?

İhale öncesi olay çıktı!

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 185 parselinin satış ihalesinde gergin anlar yaşandı. İhaleye katılmak isteyen bir vatandaş yoğun güvenlik önlemi altında polis korumasıyla içeri girdi. Bazı vatandaşlar ihaleye giren bir kadına saldırmak istedi

İhale öncesi olay çıktı!

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 185 parselinin satış ihalesinde gergin anlar yaşandı. İhaleye katılmak isteyen bir vatandaş yoğun güvenlik önlemi altında polis korumasıyla içeri girdi. Bazı vatandaşlar ihaleye giren bir kadına saldırmak istedi

14 Şubat 2017 Salı 17:27
İhale öncesi olay çıktı!
banner404

ANTALYA'NIN Muratpaşa Belediyesi, Ermenek'teki 185 taşınmazını Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. Gecekonduların yer aldığı mahallede 30 yıldır oturanlar, oturdukları evleri alabilmek için Sabah erken saatlerde ihalenin yapıldığı merkeze geldi. Bazı vatandaşlar, Perihan Çelik adlı kadının mahallede oturmamasına rağmen ihalelere katılarak, fiyat yükselttiğini ve konut satın aldığını söyledi. Çelik'in ihalelere katılmasını engellemeye çalışan mahalleli, merkezin önünde beklemeye başladı. Çevik kuvvet ekiplerinin önlem almasıyla Perihan Çelik, polis aracıyla merkezin önüne kadar geldi. Vatandaşlar Çelik'in içeriye girmesini engellemek isterken, polis ekipleri de aracın etrafını sardı. Su şişelerini polis aracına atan bazı vatandaşlar, Perihan Çelik'e saldırmaya çalıştı. Polis, güçlükle Çelik'i ihalenin yapıldığı salona alabildi. Bu esnada mahalleli bazı kadınlar, başörtülerini çıkardı, yol ortasına uzandı. Ayakkabılarını çıkaran bir kadın ise Çelik'i ayakkabısıyla döveceğini söyleyerek beklemeye başladı. 

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ihalede ticari alanların ihalesine katılan inşaat mühendisi Perihan Çelik, tehditlerle ihaleye katılımının önlendiğini söyledi. Belediye görevlilerinin de kendisini tehdit ettiğini iddia eden Çelik, bir belediye görevlisinin "Bu ihaleye girersen ölürsün" dediğini ileri sürdü. Savcılığa başvurarak polis koruması aldığını dile getiren Çelik, "Belediyede bir grup ve mahallede oturanların bazıları parselleri paylaşmış. Belediye ihalelere sadece bir kişinin girmesini istiyor. Benim katıldığım ihalede 450 bin liralık bir yer 800 bine gitti. Bu kamu karıdır. Ben kamu hizmetinin yanında tabi ki para da kazanacağım. Uygun fiyata almak isterim ama rekabet de olsun. Belediye gücüyle katılım engelleniyor. Bu konuda savcılığa suç duyusunda bulundum" dedi.Öte yandan gerilimin devam ettiği alanda mahalleli arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları güçlükle yatıştırdı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
IhaleAntalyaMuratpaşaPerihan Çelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komşularının uyarısıyla ölümden döndüler
Komşularının uyarısıyla ölümden döndüler
Alanya merkezli dev FETÖ operasyonu
Alanya merkezli dev FETÖ operasyonu
Antalya yolunda feci kaza! 1 ölü
Antalya yolunda feci kaza! 1 ölü

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals