Her yerde aranıyor

AYDIN Mahallesi'nde ailesiyle oturan Emin Korkut, geçen Salı günü öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Eve dönmeyen Korkut'u aramaya başlayan yakınları, çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için en son görüldüğü iddia edilen Korubaşı Mahallesi Mezarlığı çevresinde arama çalışması başlattı. Babasının alzaymır hastası olduğunu belirten Şevket Korkut, "İki günden bu yana her yerde babamı arıyoruz. Hayatından endişe ediyoruz" dedi. Şevket Korkut, babası görenlerin polisi veya 0539 515 64 70 numaralı telefondan kendilerine haber vermesini istedi.