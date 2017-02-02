Halk otobüsünde dehşet anları...

KONYAALTI İlçesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki KL08 tabela numaralı 07 ECP 52 plakalı özel halk otobüsündeki olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Liman Mahallesi'ne giden Engin Ülker yönetimindeki otobüs, İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'na geldiğinde yolculardan Edip Ardınç, iddiaya göre iki kadın yolcuyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolculardan sivil polis olduğunu iddia eden kişi, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak durumu bildirdikten sonra durakta indi.



İki durak sonra otobüsü durduran polis ekipleri, şoförden orta ve arka kapıyı kapatmasını istedi. Polislerin ön kapıdan içeriye girdiğini gören Edip Ardınç, cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayayarak, panik halinde kaçışan yolcuların arasından ön kapıya kadar geldi. Bu sırada şoför Engin Ülker, orta ve arka kapıyı açarak yolcuların tahliyesini sağladı.



BOĞAZINDAN VE KOLUNDAN YARALANDI



Bu sırada arka kapıdan otobüse binen bir kişi araçta yalnız kalan Edip Ardınç'a arkadan yaklaşıp, kollarından tuttu. Polislerin de müdahalesiyle Edip Ardınç'ın elindeki bıçak alınarak, araçtan indirildi. Boğazını ve sağ kolunu keserek kendisine zarar veren Edip Ardınç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bu arada polisin müdahale sırasında sıktığı biber gazından da bir kişi etkilendi. Edip Ardınç'ın yolculara yaşattığı korku dolu anlar ise otobüsteki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



OTOBÜS ŞOFÖRÜ O ANLARI ANLATTI



Otobüs şoförü Engin Ülker, yaşanan o anları şöyle anlattı:

"İş çıkış saatleri olduğu için otobüs doluydu. Öğretmen olduğunu belirten kadın yolcu, erkek yolcunun 'Kendisine yaslandığını ve rahatsız olduğunu' söyledi. Bunun üzerine araçtaki bir sivil polis olaya müdahale ederek 155'i aradı. Polis durakta indi, ben de hareket ettim. İki durak sonra da polis ekipleri bizi durdurdu. Polisin içeriye girdiğini gören bu kişi, yolcuların içinde boğazına bıçak dayadı ve kendisine zarar vermeye başladı. Sivil polis mi, vatandaş mı bilmediğim bir kişi arkadan bıçağı almaya çalıştı, arbede yaşandı. Bu sırada, polis ekipleri şahsı aldı. Ancak, olayı karıştıran iki kadın hiçbir şey olmamış gibi araçtan inip gitti." Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.