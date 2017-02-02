banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87394
ALTIN
145.982
DOLAR
3.7389
STERLIN
4.6827
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
03 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
03 Şubat Günlük Burç Yorumu
Eşek sütü kansere iyi geliyor mu?
Eşek sütü kansere iyi geliyor...
Kuşburnu çayı içmek için 9 neden
Kuşburnu çayı içmek için 9...

Halk otobüsünde dehşet anları...

Antalya'da seyir halindeki halk otobüsünde 2 kadın yolcuyla tartışan Edip Ardınç, gözaltına alınmak istenince bıçakla kendisine zarar vererek polise direndi. Boğazını ve kolunu kesen Edip Ardınç, güçlükle etkisiz hale getirilirken, bu anlar otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Halk otobüsünde dehşet anları...

Antalya'da seyir halindeki halk otobüsünde 2 kadın yolcuyla tartışan Edip Ardınç, gözaltına alınmak istenince bıçakla kendisine zarar vererek polise direndi. Boğazını ve kolunu kesen Edip Ardınç, güçlükle etkisiz hale getirilirken, bu anlar otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

02 Şubat 2017 Perşembe 15:52
Halk otobüsünde dehşet anları...
banner404

KONYAALTI İlçesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki KL08 tabela numaralı 07 ECP 52 plakalı özel halk otobüsündeki olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Liman Mahallesi'ne giden Engin Ülker yönetimindeki otobüs, İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'na geldiğinde yolculardan Edip Ardınç, iddiaya göre iki kadın yolcuyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolculardan sivil polis olduğunu iddia eden kişi, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak durumu bildirdikten sonra durakta indi. 


İki durak sonra otobüsü durduran polis ekipleri, şoförden orta ve arka kapıyı kapatmasını istedi. Polislerin ön kapıdan içeriye girdiğini gören Edip Ardınç, cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayayarak, panik halinde kaçışan yolcuların arasından ön kapıya kadar geldi. Bu sırada şoför Engin Ülker, orta ve arka kapıyı açarak yolcuların tahliyesini sağladı. 


BOĞAZINDAN VE KOLUNDAN YARALANDI


Bu sırada arka kapıdan otobüse binen bir kişi araçta yalnız kalan Edip Ardınç'a arkadan yaklaşıp, kollarından tuttu. Polislerin de müdahalesiyle Edip Ardınç'ın elindeki bıçak alınarak, araçtan indirildi. Boğazını ve sağ kolunu keserek kendisine zarar veren Edip Ardınç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bu arada polisin müdahale sırasında sıktığı biber gazından da bir kişi etkilendi. Edip Ardınç'ın yolculara yaşattığı korku dolu anlar ise otobüsteki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 


OTOBÜS ŞOFÖRÜ O ANLARI ANLATTI


Otobüs şoförü Engin Ülker, yaşanan o anları şöyle anlattı:

"İş çıkış saatleri olduğu için otobüs doluydu. Öğretmen olduğunu belirten kadın yolcu, erkek yolcunun 'Kendisine yaslandığını ve rahatsız olduğunu' söyledi. Bunun üzerine araçtaki bir sivil polis olaya müdahale ederek 155'i aradı. Polis durakta indi, ben de hareket ettim. İki durak sonra da polis ekipleri bizi durdurdu. Polisin içeriye girdiğini gören bu kişi, yolcuların içinde boğazına bıçak dayadı ve kendisine zarar vermeye başladı. Sivil polis mi, vatandaş mı bilmediğim bir kişi arkadan bıçağı almaya çalıştı, arbede yaşandı. Bu sırada, polis ekipleri şahsı aldı. Ancak, olayı karıştıran iki kadın hiçbir şey olmamış gibi araçtan inip gitti." Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Halk OtobüsüAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da teşhis konulamadan öldü
Antalya'da teşhis konulamadan öldü
Antalya merkezli FETÖ operasyonu
Antalya merkezli FETÖ operasyonu
Alanya'da antika eşya hırsızı yakalandı
Alanya'da antika eşya hırsızı yakalandı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals