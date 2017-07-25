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Hafriyat katliamından rüşvet çıktı! Polisler, 5 bin TL maaşa bağlanmış

Rüşvet karşılığı tonaj aşımı yapan hafriyat kamyonlarına ve yasak saatte beton mikserlerine izin verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 60 trafik polisinin, 5 bin lira maaşa bağlandığı belirlendi

Hafriyat katliamından rüşvet çıktı! Polisler, 5 bin TL maaşa bağlanmış

Rüşvet karşılığı tonaj aşımı yapan hafriyat kamyonlarına ve yasak saatte beton mikserlerine izin verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 60 trafik polisinin, 5 bin lira maaşa bağlandığı belirlendi

25 Temmuz 2017 Salı 10:45
Hafriyat katliamından rüşvet çıktı! Polisler, 5 bin TL maaşa bağlanmış
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İSTANBUL'DA Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, hafriyat kamyonlarının tonaj aşımı yapmalarına ve yasak saatte beton mikser geçişlerine izin verenlere baskın yaptı. 60'ı trafik polisi, 102 kişi gözaltına alındı. 8 ay süren çalışma sonucunda 5 bin TL rüşvetle aylığa bağlanan trafik polisleri tek tek belirlendi. Zabıtaların da karıştığı rüşvet çarkıyla ilgili 72 kişi de aranıyor. Şirket çalışanlarının verdikleri ifadeler doğrultusunda soruşturmanın inşaat şirketlerinin yöneticilerine de sıçrayabileceği belirtildi.

ZABITALAR DA VAR

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı trafik polislerinin hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinden yaptıkları usulsüzlük karşılığında rüşvet aldıkları yönünde bilgi alması üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Kurulan özel ekip, iddiaların yoğunlaştığı bölgelerde kameralı takip yürüttü. Kimliği tespit edilen polisler ve inşaat şirketi çalışanları telefon takibine alındı. Ekipler 8 ay çalışma yürüttü. Rüşvet olayına karışan trafik polisleri tek tek tespit edildi. Rüşvet alanların sadece polisler olmadığı belediye zabıtalarının da rüşvet çarkına girdiği belirlendi. Özel ekip, rüşvet çarkındaki polislerin bazı inşaat şirketleri tarafından maaşa bağlandığını, şoförlere de anlık rüşvetler için para verildiği anlaşıldı. Bazı polislerin aylık 5 bin lira aldıkları, kamyonları durduran bazı polislere de anlık 200 ile 300 lira rüşvet verilerek usulsüzlüğe devam edildiği belirlendi.
72 KİŞİ ARANIYOR

Organize Şube Müdürlüğü'nde kurulan özel ekip, 8 ay süren çalışmada, rüşvet çarkının içerisinde 88'i polis 174 kişi belirledi. Ekipler, dün sabah erken saatlerde eşzamanlı onlarca adresi bastı. Biri komiser yardımcısı 60'ı trafik polisi 102 kişi gözaltına alındı. Diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilirken, gözaltına alınanlar arasında 2 zabıtanın da bulunduğu bildirildi.
GÖRÜNTÜ DOSYADA

Gözaltına alınan inşaat şirketleri çalışanlarının verdikleri ifadeler doğrultusunda, soruşturmanın bu şirketlerin üst düzey yöneticilerine de sıçrayabileceği belirtildi.Çekilen rüşvet görüntüleri ve telefon konuşmalarının soruşturma dosyasında yer aldığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrolünün ardından Organize Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.
DRONE VAR KAÇIŞ YOK

İSTANBUL İl  Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgelerinde asayiş ve trafik kontrollerini arttırdı. Dün Hasdal-Kemerburgaz yolunda başta hafriyat kamyonları olmak üzere araçlara denetim yapıldı.

Denetimlerde 2 'Drone' ile 'Mobil Plaka Tanıma Sistemi' kullanıldı. Drone'lar ile kurallara uymayan hafriyat kamyonları havadan tespit edildi. Yola dökülecek ya da sızacak şekilde yük taşıyan 3 hafriyat kamyonu trafikten men edildi, sürücülerine 197 lira para cezası uygulandı.  İstanbul'da jandarma tarafından kullanılmaya başlayan Mobil Plaka Tanıma Sistemiyle de sabit ve hareketli haldeki araçlar 5 saniye içerisinde sorgulandı. Haciz yakalamalı, çalıntı veya 'aranıyor' alarmı veren araçlar mobil cihazın bulunduğu yerden 300 metre uzaklıktaki trafik ve motosikletli asayiş timleri tarafından incelendi. Denetimler sırasında komandoların da çevrede önlem aldığı görüldü. Jandarmanın asayiş ve trafik kontrollerini  İstanbul'un birçok noktasında sürdüreceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulHürriyetJandarmaKomando
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