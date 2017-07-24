Görülmemiş operasyon: 60'ı polis 102 kişi gözaltında

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, beton mikseri kamyonlarının yasak olan saatte trafiğe çıkmasına izin veren ve fazla tonajla yük taşımalarına göz yuman 60'ı trafik polisini ve 102 kişiyi gözaltına aldı.

TRAFİK POLİSLERİNİN RÜŞVET ALDIKLARI ÖĞRENİLDİ

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyeti'nde görevli bazı trafik polislerinin rüşvet olaylarına karıştıkları yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışmada, trafik polislerinin hafriyat kamyonlarının tonaj aşımına aldıkları rüşvet karşılığı izin verdikleri belirlendi. Trafik polislerinin ayrıca beton mikserlerinin yasak saatte girişi yasak olan bölgelere girişlerine izin verdikleri tespit edildi.

60 TRAFİK POLİSİ VE 42 RÜŞVETÇİ GÖZALTINDA

Trafik polislerine rüşvet veren kişiler de tespit edildi. Yapılan uzun soluklu çalışmanın ardından sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. 60 trafik polisi sabah saatlerinde görevleri başında gözaltına alındı. Polislere rüşvet veren 42 kişi de yakalandı. 102 kişi sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.