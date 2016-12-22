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Gazipaşa'da plastik kelepçeli ölüm

Gazipaşa'da 57 yaşındaki Alman uyruklu Andreas Grigoriadis, Kahyalar Aydap mevkiinde yabancı plakalı bir aracının içinde ölü olarak bulundu

Gazipaşa'da plastik kelepçeli ölüm
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Haber: Alper KUTAY
GAZİPAŞA'DA 57 yaşındaki Alman uyruklu Andreas Grigoriadis, yabancı plakalı bir aracının içinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kahyalar Mahallesi Aydap mevkiinde sahil kenarındaki ağaçlıkta araç içerisinde bir ceset bulunduğu yönünde ihbar alan Gazipaşa Jandarma Komutanlığı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Siyah renk, yabancı plakalı bir binek otomobilde inceleme yapan Jandarma aracın arka koltuğunda cansız bir erkek bedenine rastladı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde çağrılmasının ardından kimliği tespit edilen cesedin, Alman uyruklu 57 yaşındaki Andreas Grigoriadis'e ait olduğu anlaşıldı. Yapılan ilk incelemelerde Grigoriadis'in plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset incelenmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk otopsinin ardından ceset detaylı incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Etiketler; #Andreas Grigoriadis #Kahyalar Aydap #Gazipaşa Jandarma Komutanlığı
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