Gazipaşa'da kaza: 3 yaralı

MERSİN'DEN Antalya'ya seyreden 54 yaşındaki Nakşi Aydoğdu yönetimindeki 34 EF 6363 plakalı panelvan tipi araç, Gazipaşa, D- 400 Karayolu'nda 34 yaşındaki İbrahim Özcan'ın kullandığı 07 UT 886 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan, kaldırımdaki elektrik direğine de çarparak durdu. Kazada, araç sürücüleri Nakşi Aydoğdu, İbrahim Özcan ile Aydoğdu'nun yanındaki Gamze Aydoğdu (55) yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.