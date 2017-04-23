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Gaziantepsporlu futbolcu evinde ölü bulundu

Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'in evinde kendini tavana asarak intihar ettiği iddia edildi

Gaziantepsporlu futbolcu evinde ölü bulundu

Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'in evinde kendini tavana asarak intihar ettiği iddia edildi

23 Nisan 2017 Pazar 21:59
Gaziantepsporlu futbolcu evinde ölü bulundu
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GAZİANTEPSPORLU Çek futbolcu Rajtoral evinde intihar ettiği iddia edildi. Antepia'da oturan Rajtoral, komşularının şüphelenmesi üzerine polis çağırması sonucu evine girildiğinde tavanda asılı vaziyette bulunduğu iddia edildi. Şok haber Gaziantepspor camiasını yasa boğdu.

BAŞKAN KIZIL'DAN AÇIKLAMA

NTV'de canlı yayına katılan Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl: "Rajtoral intihar etmiş, maalesef hayatını kaybetti. Rajtoral antrenmana gelmemiş, evine gidip bakmışlar kapının arkadan kilitli olduğunu görmüşler. Şu anda şoktayım. Rajtoral çok düzgün bir çocuktu, hiçbir sorunu yoktu" dedi.

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    Son Güncelleme: 23.04.2017 22:14
    Anahtar Kelimeler:
    Çek Futbolcusu RajtoralHaberle SarsıldıGaziantepspor
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