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Gazeteci kaza geçirdi durumu kritik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ziyaretini takip eden AK Parti Antalya İl Başkanlığı Basın Servisinde görevli Pınar Tuba Aslantaş'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Aslantaş, hastaneye sevk edildi

Gazeteci kaza geçirdi durumu kritik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ziyaretini takip eden AK Parti Antalya İl Başkanlığı Basın Servisinde görevli Pınar Tuba Aslantaş'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Aslantaş, hastaneye sevk edildi

17 Şubat 2017 Cuma 17:26
Gazeteci kaza geçirdi durumu kritik
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kemer'deki Dörtyol Bulvarı'nda bulunan Huzur Camii'nde cuma namazı kılan Bakan Bozdağ ve beraberindekiler ziyaret programında yer alan AK Parti Kemer İlçe Teşkilatına hareket ederken, tahsis edilen aracına ulaşmaya çalışan 29 yaşındaki Pınar Tuba Aslantaş'a, Kemal K., (29) idaresindeki 07 K 2544 plakalı otomobil çarptı. Aslantaş'a ilk müdahaleyi Kemer Belediyesinde görevli veteriner hekim Fevzi Uzun yaptı. Konvoyda görevli 112 Acil Servis Sağlık ekibi tarafından Kemer Özel Yaşam Hastanesine kaldırılan Pınar Tuba Aslantaş'ın ilk muayenesinde kafatasının ön ve arka bölümünde kırıklar olduğu tespit edilince hemen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.  Adalet Bakanı Bozdağ'ın konvoyu AK Parti İlçe binasına ulaştıktan sonra kazayı duyan AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Bakan Bozdağ'ın yanından kısa süreliğine ayrılarak Aslantaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Sürücü Kemal K., gözaltına alınırken Aslantaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanıBekir BozdağAK Parti Antalya İl BaşkanlığıBasın ServisiPınar Tuba Aslantaş
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