Füze mühimmatı ele geçirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hakkâri ili Merkez ilçesine bağlı Ceylanlı köyü Eski Doğanlı mezrası kırsalında yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamda şöyle denildi: "Hakkâri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı unsurları tarafından 25 Nisan 2017 tarihinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütünün, düzenleyecekleri hain saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen: 1 adet SA-18 güdümlü füzesine ait füze mühimmatı, 1 adet SA-18 füze dürbünü, 1 adet SA-18 füze tetikleyicisi ele geçirilmiştir. Ayrıca 25 Nisan 2017 tarihinde 13.00 sularında Hakkâri/Şemdinli güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı terörist gruba yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen hava harekâtı ile beş terörist etkisiz hale getirilmiştir."