Füze mühimmatı ele geçirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hakkâri ili Merkez ilçesine bağlı Ceylanlı köyü Eski Doğanlı mezrası kırsalında yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamda şöyle denildi: "Hakkâri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı unsurları tarafından 25 Nisan 2017 tarihinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütünün, düzenleyecekleri hain saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen: 1 adet SA-18 güdümlü füzesine ait füze mühimmatı, 1 adet SA-18 füze dürbünü, 1 adet SA-18 füze tetikleyicisi ele geçirilmiştir. Ayrıca 25 Nisan 2017 tarihinde 13.00 sularında Hakkâri/Şemdinli güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı terörist gruba yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen hava harekâtı ile beş terörist etkisiz hale getirilmiştir."
25 Nisan 2017 Salı 16:36