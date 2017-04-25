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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Füze mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda PKK'ya ait sığınakta SA-18 güdümlü füze sistemi ele geçirildi

Füze mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda PKK'ya ait sığınakta SA-18 güdümlü füze sistemi ele geçirildi

25 Nisan 2017 Salı 16:36
Füze mühimmatı ele geçirildi
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hakkâri ili Merkez ilçesine bağlı Ceylanlı köyü Eski Doğanlı mezrası kırsalında yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamda şöyle denildi: "Hakkâri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı unsurları tarafından 25 Nisan 2017 tarihinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütünün, düzenleyecekleri hain saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen:  1 adet SA-18 güdümlü füzesine ait füze mühimmatı, 1 adet SA-18 füze dürbünü, 1 adet SA-18 füze tetikleyicisi ele geçirilmiştir.  Ayrıca 25 Nisan 2017 tarihinde 13.00 sularında Hakkâri/Şemdinli güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı terörist gruba yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen hava harekâtı ile beş terörist etkisiz hale getirilmiştir." 

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