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Fuhuşa direnince öldüresiye dövüldü! Yardım kampanyası başladı

Kırgızistan’dan garsonluk yapmak için geldiği Antalya’da fuhşa zorlanıp öldüresiye dövüldükten sonra da yol kenarına atılan 22 yaşındaki Melikan Nootieva için yardım kampanyası başlatıldı

Fuhuşa direnince öldüresiye dövüldü! Yardım kampanyası başladı

Kırgızistan’dan garsonluk yapmak için geldiği Antalya’da fuhşa zorlanıp öldüresiye dövüldükten sonra da yol kenarına atılan 22 yaşındaki Melikan Nootieva için yardım kampanyası başlatıldı

02 Şubat 2017 Perşembe 16:06
Fuhuşa direnince öldüresiye dövüldü! Yardım kampanyası başladı
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AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Melikan Nootieva, 15 Kasım 2016’da Kırgızistan’dan Antalya’ya bir Kırgız arkadaşı vasıtasıyla garsonluk yapmak için geldi. Ancak, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.’ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip, direnmesi üzerine öldüresiye dövüldükten sonra Antalya-Korkuteli karayolu üzerine atıldı.

21 Aralık günü sürücüler tarafından yol kenarında yaralı halde fark edilen Melikan Nootieva, sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, pek çok yerinde kırık, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Melikan Nootieva, üç kez beyin ameliyatı geçirdi. Şuuru yerinde olmayan, sol kolu çalışmayan ve mamayla beslenen Nootieva servise alındı.

TAMAMEN İYİLEŞMESİ EN AZ 3 AY SÜRECEK 

Tamamen iyileşmesi için en az 3 ay daha tedavi görmesi gerektiği belirtilen Kırgız kadın için Antalya’daki bazı sivil toplum örgütleri yardım kampanyası başlattı. Antalya Yardımlaşma Platformu ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği’nce, annesinin refakat ettiği Melikan Nootieva için hasta bezi, hasta yatağı örtüsü, yara kremi ve Türkçe bilen bir bakıcı ihtiyacı olduğu çağrısı yapıldı. Antalya Yardımlaşma Platformu yöneticilerinden Halit Mert, en önemli sorunun bakıcı problemi olduğunu, annenin refakat ettiği ancak bir Kırgız vatandaşın yanında kaldığı ve Türkçe bilmediğini de belirtti.

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AntalyaFuhuşYaralıSon Dakika
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