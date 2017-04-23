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FETÖ’ye ‘gaybubet’ baskını: 42 gözaltı

FETÖ’nün üst düzey elemanlarını sakladığı ve ‘gaybubet’ adını verdiği İstanbul’daki gizli evlere baskın yapıldı. 92 şüpheliden 42’si gözaltında

FETÖ’ye ‘gaybubet’ baskını: 42 gözaltı

FETÖ’nün üst düzey elemanlarını sakladığı ve ‘gaybubet’ adını verdiği İstanbul’daki gizli evlere baskın yapıldı. 92 şüpheliden 42’si gözaltında

23 Nisan 2017 Pazar 11:22
FETÖ’ye ‘gaybubet’ baskını: 42 gözaltı
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FETÖ firari üyelerini "gaybubet" adı verilen örgüt evlerinde saklayan FETÖ'cü ağabeylere operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında polis ve kamu çalışanları da bulunan 92 şüpheliden 42'si dün gözaltına alındı. 50 şüpheli ise aranıyor.

21 İLÇEDE 53 ADRES...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfında görev yapan 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. "Terörle Mücadele" ve "Emniyet İstihbarat" polisleri de İstanbul'da dün eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Polis, aranan 92 kişiden 62'sinin İstanbul'da olduğunu tespit etti. 21 ilçede 53 adreste arama ve el koylama işlemi gerçekleştirdi. Şüphelilerden 42'si gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerin FETÖ'cü firarilerin saklandığı "gaybubet evleri" olduğu ve örgütün üst düzey kadrosu ile irtibatları kuran "Molla" yapılanmasının ve polis, asker ile MİT'ten örgüte istihbarat sağlayan şüphelilerin bu evlerde saklandıkları belirlendi. İstanbul'da Üsküdar ve Ümraniye başta olmak üzere dün gece birçok ilçede FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlara Özel Harekât polisleri de destek verdi.

GAYBUBET NEDİR?
FETÖ'nün, 'göz önünde bulunmama, yok olma' anlamına gelen gaybubet kelimesinden hareketle, 15 Temmuz'un ardından aranan firarileri bu 'güvenli evlere' yerleştirerek sakladığı ve bu nedenle buralara "gaybubet evleri" dendiği ifade ediliyor.

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Son Güncelleme: 23.04.2017 11:25
Anahtar Kelimeler:
Gizli EvlGaybubet
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