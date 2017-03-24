FETÖ’den 113 şüpheli hakkında 69 dava açıldı

ÇORUM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir kısmı 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesine ait FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün Çorum'daki yapılanmasının ortaya çıkarılması, örgüte finans ve eleman temin edenlerin belirlenmesi, örgütle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin açığa çıkarılması amacıyla başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Başsavcılık tarafından örgütün il imamı G.D. ve mütevelli heyeti üyeleri ile örgüte finans desteği sağlayan iş adamlarının yer aldığı 16'sı tutuklu 32 şüpheli hakkında hazırlanan ilk iddianamenin, Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başladı. Soruşturmalar kapsamında Başsavcılık tarafından şuana kadar toplamda 113 kişi hakkında 69 ayrı iddianame hazırlandığı öğrenildi. Başta "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından çeşitli hapis cezaları istenen şüpheliler hakkındaki iddianamelerin Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği belirtildi.

Aralarında meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da yer aldığı sanıkların, önümüzdeki günlerden itibaren yargılanmalarına başlanacağı ifade edildi.

