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FETÖ şüphelisi tarihi eser kaçakçısı çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan şüpheli tarihi eser kaçakçısı olduğu ortaya çıktı

FETÖ şüphelisi tarihi eser kaçakçısı çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan şüpheli tarihi eser kaçakçısı olduğu ortaya çıktı

24 Mart 2017 Cuma 11:54
FETÖ şüphelisi tarihi eser kaçakçısı çıktı
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EDİNİLEN bilgilere göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Kozaklı ilçesinde ikamet eden Ertuğrul Ö.’nün evine baskın düzenlendi. FETÖ şüphelisinin evinde yapılan aramalar sonrasında Roma dönemine ait bir adet gümüş sikke, Osmanlı dönemi, Roma dönemi ve Bizans dönemine ait toplan 27 adet bronz sikke, Bizans dönemine ait 4 adet yüzük, Bizans dönemine ait bir adet yüzük parçası, dönemi tespit edilemeyen fakat demir çağından kaldığı düşünülen bir adet mühür, dönemi tespit edilemeyen 7 adet obje olmak üzere toplam 41 adet tarihi eser ele geçirildi.
FETÖ şüphelisi Ertuğrul Ö.'nün evinde yapılan aramalar sonrasında ele geçirilen tarihi eserler sonrasında ise “2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet” suçlarından da işlem yapıldığı öğrenilirken FETÖ şüphelisinin emniyette ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Fetö şüphelisiKaçakçıTarihi Eser
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