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FETÖ operasyonu; 20 gözaltı

Konya'daki FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin gazeteciler kendisini görüntülerken "Çek babam çek iyi çek.  Açık net çıksın" demesi dikkat çekti

FETÖ operasyonu; 20 gözaltı

Konya'daki FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin gazeteciler kendisini görüntülerken "Çek babam çek iyi çek.  Açık net çıksın" demesi dikkat çekti

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:17
FETÖ operasyonu; 20 gözaltı
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KONYA'DA Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatından sorumlu mahrem imamları olduğu ileri sürülen hakkında yakalama kararı bulunan 119 kişiden 20'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet eşkilatından sorumlu çoğunlu öğretmen 119 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından bugün polis tarafından daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt yapılanması içerisinde müdür, müdür yardımcısı, rehber, danışman gibi görevler yaptığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınanlardan öğretmenlikten ihraç edilen ve dönercilik yapan ‘Hüseyin’ kod adlı HASAN Hüseyin K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek babam çek iyi çek.  Açık net çıksın'' demesi dikkat çekti. Şüpheliler Konya eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi. 

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