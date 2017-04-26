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Falezlerden iki kez intihara kalkışan genç kız yaralı kurtuldu

Antalya'da , 19 yaşındaki Rüya Eser, falezler üzerine kurulu ahşap köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu. İki katlı köprünün birinci katına düşen Eser, buradan da atlamasına rağmen sol kolundaki kırık ve vücudundaki sıyrıklarla kurtuldu. İki kez intihara kalkışan genç kız, itfaiye ve sağlık ekibine de "Bırakın beni" diyerek tepki gösterdi

Falezlerden iki kez intihara kalkışan genç kız yaralı kurtuldu

Antalya'da , 19 yaşındaki Rüya Eser, falezler üzerine kurulu ahşap köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu. İki katlı köprünün birinci katına düşen Eser, buradan da atlamasına rağmen sol kolundaki kırık ve vücudundaki sıyrıklarla kurtuldu. İki kez intihara kalkışan genç kız, itfaiye ve sağlık ekibine de "Bırakın beni" diyerek tepki gösterdi

26 Nisan 2017 Çarşamba 07:55
Falezlerden iki kez intihara kalkışan genç kız yaralı kurtuldu
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OLAY, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Osman Serdengeçti Parkı'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde parka gelen Rüya Eser, görgü tanıklarının ifadesine göre cep telefonuyla bir süre görüştü. Görüşmenin ardından park içerisinde Kadınyarı ve falezler üzerine kurulu ahşap köprüye çıkan Eser, yaklaşık 30 metreden kendisini boşluğa bıraktı. İki katlı köprünün birinci katındaki ahşap zemine düşen Rüya Eser, acı içinde ayağa kalkıp tekrar atladı. Köprünün altındaki ot ve çalıların üzerine düşen Eser'in sol kolu kırıldı, vücudunda sıyrıklar oluştu. 
Haber verilmesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Eser'e ulaşmayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri köprü üzerine halatlarla istasyon kurarak genç kızı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak, kurtarma operasyonu esneyen ve kırılma tehlikesi bulunan ahşap köprü nedeniyle başarılı olmadı. Köprünün demirlerle desteklenmesinin ardından aşağıya sedye ve sağlık ekibi indirildi. 
"HAYIR İSTEMİYORUM, BIRAKIN BENİ"
Sedyeye bağlanan Rüya Eser'i itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla yukarı çıkarmayı başardı. Eser'in, sağlık ekiplerinin yardım çabalarına "Hayır istemiyorum, bırakın beni" diyerek tepki gösterdi. 
Rüya Eser, olay yerindeki müdahaleden sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaİntiharAsayiş
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