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EYP döşemeye çalışan teröristler etkisiz hale getirildi

Yola el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi

EYP döşemeye çalışan teröristler etkisiz hale getirildi

Yola el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi

27 Mart 2017 Pazartesi 15:37
EYP döşemeye çalışan teröristler etkisiz hale getirildi
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ALINAN bilgilere göre olay, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün köyü Kutro Tepe bölgesinde meydana geldi. Tutro Tepeye giden yola el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan 3 terörist, Soğuk Tepede bulunan hudut birliklerince fark edildi. Bunun üzerine havada bulunan uçağa dinamik hedef olarak bildirilmesi üzerine teröristler etkisiz hale getirildi.
Öte yandan, Şemdinli ilçesinin Derecik beldesine bağlı Bistepe bölgesinde ise 1 terörist, hudut birliklerince etkisiz hale getirildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
EypHakkariŞemdinliTerörist
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