Evsiz vatandaş ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, yıllardır Kemer’de 3 tekerlekli bisikletiyle hurda toplayarak yaşamını sürdürmeye çalışan ’Garip’ lakaplı Haydar Sırça, Merkez Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağının çay ocağının bulunduğu kulübede durağa gelen esnaflar tarafından yerde yatarken bulundu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Sağlık Ekibi şahsın öldüğünü tespit etti. Ceset, Kemer Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Kemer Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Sırça’nın bisikletinin sepetinde bulunan eşya ve ilaçlar da incelemeye alındı.

Taksi durağı sakinleri Sırça’nın bir gün önce kendisini pek iyi hissetmediğini söylediğini ve öksürdüğünü ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

