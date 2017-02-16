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Evlilik teklifi karakolda son buldu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kız arkadaşına havai fişek patlatarak sürpriz evlilik teklifinde bulunmak isteyen turizmci gence izinsiz patlayıcı madde kullanmaktan ve toplum huzurunu bozmaktan dolayı 250 TL para cezası kesildi

Evlilik teklifi karakolda son buldu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kız arkadaşına havai fişek patlatarak sürpriz evlilik teklifinde bulunmak isteyen turizmci gence izinsiz patlayıcı madde kullanmaktan ve toplum huzurunu bozmaktan dolayı 250 TL para cezası kesildi

16 Şubat 2017 Perşembe 10:05
Evlilik teklifi karakolda son buldu
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KUMLUCA'DA kız arkadaşına jest yapan turizmci gencin macerası polis karakolunda sonlandı. Finikeli turizmci 25 yaşındaki Sinan Şahin, Kumluca Karşıyaka Mahallesinde oturan kız arkadaşı 20 yaşındaki Gamze Makas’a sürpriz evlilik teklifinde bulunmak istedi. Sinan Şahin, kiraladığı bir organizasyon şirketine, kız arkadaşının oturduğu apartmanın önünde mumlardan kalp resmi, gül yapraklarıyla "Seni Seviyorum" yazdırdı ve apartman çıkışına meşaleler yaktırdı. Şahin, daha sonra da başka bir arkadaşına kız arkadaşını apartman çıkışına çağırttı. 
Hava fişeklerin sesi polis karakoluna ulaştı

Apartmanın 5'inci katından aşağıya inen Gamze Makas, gördükleri karşısında şok oldu. Sinan Şahin daha sonra ellerindeki güllerle apartman girişine geldi ve kız arkadaşına sarıldı. Bu arada patlayan hava fişeklerin sesi 100 metre ilerdeki polis karakoluna ulaştı. Evlilik teklifinde bulunmaya hazırlana genç paniğe kapılarak kiraladığı organizasyon firması çalışanı ile apartman önünden uzaklaştı.
Güvenlik kameralarından tespit edildi

Havai fişek seslerini duyan polisler olay yerine gelmekte gecikmedi. Polis ekipleri apartman girişindeki güvenlik kamerası görüntülerinden havai fişeklerin kimin patlattığını tespit etti. Kız arkadaşına yaptığı jestten sonra Finike ilçesine dönen Sinan Şahin, Kumluca İlçe Emniyetinin çağrısı üzerine Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek ifade verdi. Kumluca Emniyeti tarafından Sinan Şahin’e izinsiz patlayıcı madde kullanmaktan ve toplum huzurunu bozmaktan dolayı 250 TL para cezası kesildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Evlilik TeklifiHavai Fişek
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