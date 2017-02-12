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Evini basan eşinin akrabaları hastanelik etti

Antalya'da kalıp ustası 29 yaşındaki Murat Ç., evine gelen eşinin 5 akrabası tarafından dövülerek hastanelik edildi

Evini basan eşinin akrabaları hastanelik etti

Antalya'da kalıp ustası 29 yaşındaki Murat Ç., evine gelen eşinin 5 akrabası tarafından dövülerek hastanelik edildi

12 Şubat 2017 Pazar 15:52
Evini basan eşinin akrabaları hastanelik etti
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ANTALYA'DA yaşanan olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6719 Sokak Küçükkara Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Murat Ç.'nin eşi Leyla Ç.'nin 5 akrabası, evlerine gelerek konuşmak istediklerini söyledi. İkisi Leyla Ç.'nin kardeşi oldukları belirtilen M.K., M.K., S.K., İ.K. ve O.K., iddiaya göre kapıyı açan Murat Ç.'ye ellerindeki sopalarla saldırdı. Eşini kurtarmak isteyen Leyla Ç., bir yandan da polisi aradı. Bu sırada üzerlerinde silah olduğu iddia edilen kişilerden biri içeri girerek çiftin cüzdan ve cep telefonlarını aldı. Ardından Murat Ç.'ye ait otomobilin 4 lastiğini bıçakla kesen saldırganlar, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kısa süre sonra gelen polis ekipleri Murat Ç. için ambulans çağırdı. Murat Ç. gazetecilere başına gelenleri anlatırken fenalık geçirdi. Gelen ambulansa alınan Murat Ç. özel bir hastaneye götürüldü. Polis, saldırganları arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMehmet Akif Ersoy MahallesiKepez
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