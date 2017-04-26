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Evinde fuhuş yapılan şahıs: "Ben bunları tanımıyorum, ne zaman gelmişler evime"

Adana'da polisin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

Evinde fuhuş yapılan şahıs: "Ben bunları tanımıyorum, ne zaman gelmişler evime"

Adana'da polisin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:19
Evinde fuhuş yapılan şahıs: "Ben bunları tanımıyorum, ne zaman gelmişler evime"
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ADANA'DA polisin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan ev sahibinin ifadesinde, "Ben bunları tanımıyorum. Dama çıktım evime girmişler, ne zaman gelmişler evime" dediği öğrenildi. 
  Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yıldız A. (36) isimli kadına Mehmet Şirin K. adlı kişinin (38), Ali G.'nin (47) Sarıçam ilçesindeki evinde fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis müşteri gibi davranarak Mehmet Şirin K. ile irtibata geçti. Polis, Mehmet Şirin K. ile 120 lira karşılığında anlaşıp belirtilen adrese gitti. Polis gelmeden önce ev sahibi dama çıktı. Polis Mehmet Şirin K.'ye parayı verdikten sonra kimliğini gösterip kadını ve şahsı gözaltına aldı. Polis, sesler üzerine damdan inen ev sahibini de gözaltına aldı.

"Dama çıktım geldim evde bunlar var"
 Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Yıldız A. ifadesi alındıktan sonra mağdur olduğu için serbest bırakıldı. Ev sahibi Ali G.'nin evinde fuhuş yapıldığından haberi olmadığını söyleyerek, "Ben evin damına çıktım sonra sesler geldi aşağı indim bir baktım bunlar evimde ve polisler gelmiş. Ben evimde fuhuş yapıldığını bilmiyorum, bunları da tanıyorum" dediği öğrenildi.
 Zanlı Mehmet Şirin K.'nin ise kadına fuhuş yaptırdığını, Ali G.'ye de evini kullandırdığı için 20 lira verdiğini söylediği belirtildi.
 Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Şirin K. tutuklanırken, ev sahibi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaFuhuş
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