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Evden cephanelik çıktı

Terör örgütü DEAŞ’e yönelik bir eve yapılan operasyonda; silah, pompalı tüfek, suikast kalemi, keskin nişancı dürbünü, üzerinde mermi izi olan çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.

Evden cephanelik çıktı

Terör örgütü DEAŞ’e yönelik bir eve yapılan operasyonda; silah, pompalı tüfek, suikast kalemi, keskin nişancı dürbünü, üzerinde mermi izi olan çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.

16 Şubat 2017 Perşembe 11:29
Evden cephanelik çıktı
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İZMİR Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan ihbar üzerine Kadifekale’de bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalar neticesinde, silah, pompalı tüfek, suikast kalemi, keskin nişancı dürbünü, üzerinde mermi izi olan 3 çelik yelek, miğfer ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Arama esnasında evde bulunan ve terör örgütü DEAŞ’le bağlantısı olduğu iddia edilen C.A gözaltına alındı.
Ayrıca, C.A.’nın daha önceden hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu ve Mühimmat ve silahları "merakından dolayı" evinde bulundurduğunu iddia ettiği öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
DAEŞFetöİzmir
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