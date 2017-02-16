Evden cephanelik çıktı

İZMİR Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan ihbar üzerine Kadifekale’de bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalar neticesinde, silah, pompalı tüfek, suikast kalemi, keskin nişancı dürbünü, üzerinde mermi izi olan 3 çelik yelek, miğfer ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Arama esnasında evde bulunan ve terör örgütü DEAŞ’le bağlantısı olduğu iddia edilen C.A gözaltına alındı.

Ayrıca, C.A.’nın daha önceden hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu ve Mühimmat ve silahları "merakından dolayı" evinde bulundurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

