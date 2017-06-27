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Ev değil mühimmathane!

Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir istihbarat sonucu Kuyubaşı TOKİ konutlarında bir eve yapılan operasyonda 1 roketatar, roketatar mühimmatı, mermiler ve çeşitli el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Ev değil mühimmathane!

Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir istihbarat sonucu Kuyubaşı TOKİ konutlarında bir eve yapılan operasyonda 1 roketatar, roketatar mühimmatı, mermiler ve çeşitli el yapımı patlayıcı ele geçirildi

27 Haziran 2017 Salı 09:34
Ev değil mühimmathane!
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VALİLİKTEN yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında ,Kuyubaşı TOKİ konutlarında bir eve operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan uygulama sonucu, eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 1 adet roketatar, 13 adet roketatar başlığı, 12 adet roket sevk fişeği, 2 bin 100 adet 7,62 mm dolu fişek, 440 adet biksi mühimmatı,  2 adet düdüklü tencere içerisine hazırlanmış EYP, 1 adet 20 kg'lık yağ tenekesi içerisine hazırlanmış EYP ve 200 metre elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir."

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