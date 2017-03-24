Eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçakladı

EDİNİLEN bilgiye göre, olay 20 Mart günü Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi D.K.'nın (30) Yücel Ö. (55) ile ilişki yaşadığını öğrenince eşini darp ettikten sonra bağlayan Can K. (30), Kibar K. isimli kadından Yücel Ö.'nün evini öğrenerek onu bıçaklayıp kaçmıştı. Yücel Ö. hastaneye kaldırılmış, yardım ve yataklık suçundan yakalanan Kibar K. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Dün yakalanan Can K. da ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

