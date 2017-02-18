Eşini yakarak öldürdü! 'Suçsuzum' dedi 

MERSİN'DE 3 çocuk annesi Emine Akdoğan (25), 22 Mayıs 2016’da evin çatısında uyuşturucu yetiştiren eşi Halil İbrahim Akdoğan’a tepki gösterdi. Bu yüzden çıkan tartışmanın ardından Halil İbrahim Akdoğan, üzerine benzin döktüğü eşini yaktı.



12 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Ağır yaralanan genç kadın, hastanede 12 gün süren yaşam savaşını kaybetti. ’Eşe karşı canavarca hisle kasten yakarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Halil İbrahim Akdoğan, Bursa E Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Mersin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına katıldı.



'SUÇSUZUM' DEYİP TAHLİYE İSTEDİ

Emine Akdoğan’ın babası Abdulkadir Avcıer, annesi Müzeyyen Avcıer’in de katıldığı duruşmada son savunmasını yapan Halil İbrahim Akdoğan suçsuz olduğunu iddia etti. Akdoğan, tartışma sırasında eşinin kendisine hakaret ve küfür ettiğini, ’Erkeksen yakarsın’ deyince de kendisini kaybedip balkondaki benzini yere döküp evi yakmak isterken karısının da yandığını söyledi. Halil İbrahim Akdoğan, "Keşke ben ölseydim eşim yaşasaydı" derken, avukatı da tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Halil İbrahim Akdoğan’ı ağırlaştırmış ömür boyu hapse çarptırdı. Cezadan da herhangi bir indirim yapmadı.



'HEMEN ÖLMESİNİ İSTEMEM'

Duruşma çıkışında Abdulkadir Avcıer ile Müzeyyen Avcıer, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Abdulkadir Avcıer, "Ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Bundan daha ağır ceza olamaz. Evladımı kaybettim, o içeride yatıyor. Acısını çeksin hemen ölmesini istemem. Şimdi sıra torunlarımda. Onları kaçırdılar, dava açıp alacağım, o aileye bırakmayacağım" dedi. Anne Müzeyyen Avcıer ise kararın ardından gözyaşlarına boğularak, "İçim biraz rahatladı" diye konuştu.



EMSAL KARAR

Sürecin istedikleri gibi tamamlandığını kaydeden Avcıer ailesinin avukatı Özlem Bulunmaz şu değerlendirmede bulundu:

"Yargılanma konusu eşe karşı işlenmiş bir kadın cinayetiydi. Ağırlaştırılmış müebbet kararı aldı. Karar, verilebilecek en ağır karar. Bu Türkiye için emsal bir karar teşkil edecektir. Dileriz ki kadın cinayetleri bu karardan sonra son bulacaktır. Henüz kesinleşmemiş olduğunu belirtiyoruz ancak ağırlaştırılmış müebbet kararı ile birlikte herhangi bir tahrik ve indirim de uygulanmadı."



İbrahim MAŞE / DHA