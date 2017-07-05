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Engelli falcıdan gazetecilere ‘Terbiyenizi takının’ tepkisi

Adana’da ki ‘Falcı’ operasyonunda gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi. Engelli olan falcı adliyeye götürülürken gazetecilere verdiği tepki ile dikkat çekti

Engelli falcıdan gazetecilere ‘Terbiyenizi takının’ tepkisi

Adana’da ki ‘Falcı’ operasyonunda gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi. Engelli olan falcı adliyeye götürülürken gazetecilere verdiği tepki ile dikkat çekti

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:42
Engelli falcıdan gazetecilere ‘Terbiyenizi takının’ tepkisi
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ADANA'DA ‘tarot’ ve ‘kahve falı’ bakıldığı iddiasıyla kafeteryalara düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1’i engelli 3 kadın, adliyeye sevk edilirken engelli kadın kendisine soru soran gazetecilere, “Sizin çocuklarınız kardeşleriniz yok mu? Terbiyenizi takının” diye tepki gösterdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, şikayet üzerine Seyhan’a bağlı Reşatbey ve Cemalpaşa mahalleri ile Çukurova’ya bağlı Kurttepe Mahallesi’ndeki toplam 4 işletmede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fal baktığı ileri sürülen 3 kadın ve 1 erkek şahıs ile 3 iş yeri sahibi toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Fal baktığı belirlenen 3’ü kadın 4 kişi de emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından önce Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasında yer alan ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen bir falcı kadın da kendisini görüntüleyen gazetecilere; “Terbiyenizi takının. Sizin çocuğunuz, kardeşiniz yok mu?” diye tepki gösterdi.

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