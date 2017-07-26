Emniyet Müdürü'nün bastığı çiftlikten 1 ton eroin çıktı!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde (26 Temmuz 2017), Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğine baskın düzenledi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri de operasyona destek verdi.

MUSTAFA ÇALIŞKAN'IN YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYONDA, BİNALAR ARASINDA TÜNELLERLE BAĞLANTI KURULDU

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yürüttüğü operasyonda polisler çiftliğe giden yolu ulaşıma kapattı. Narkotik polisleri uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen çiftlikte arama yaptı. Operasyonda binalar arasında tüneller ile bağlantı kurulduğu tespit edildi.

1 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çiftlikte kurulan imalathanede eroin dolu paketler ve eroin yapımında kullanılan bidonlar içerisindeki kimyasal maddeler ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildiği öğrenildi.

SON 15 YILDIR KARADA ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTARDA EROİN

Bu operasyonla, son 15 yılda karada en büyük miktarda eroinin ele geçirildiği bildirilirken, operasyonla ilgili açıklamanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.

