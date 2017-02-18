Elikesik'te feci kaza

ELİKESİK Mahallesi'nde feci bir kaza yaşandı. Belirtilene göre Elikesik'te bulunan beton fabrikasına ait bir beton mikserine, D 400 Karayolu Elikesik Kavşağı üzerinde seyir halindeyken Şahin model bir araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şahin model aracın sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ilk müdahelelerin ardından yaralıyı hızlıca en yakın hastaneye götürdü. Sürücünün durumunun ağır olduğu belirtilirken beton mikserinin sürücüsünün ise gözaltına alındığı belirtildi.