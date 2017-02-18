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Elikesik'te feci kaza

Elikesik Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde beton mikserine arkadan çarpan Şahin model aracın sürücüsü ağır yaralandı

Elikesik'te feci kaza

Elikesik Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde beton mikserine arkadan çarpan Şahin model aracın sürücüsü ağır yaralandı

18 Şubat 2017 Cumartesi 21:01
Elikesik'te feci kaza
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ELİKESİK Mahallesi'nde feci bir kaza yaşandı. Belirtilene göre Elikesik'te bulunan beton fabrikasına ait bir beton mikserine, D 400 Karayolu Elikesik Kavşağı üzerinde seyir halindeyken Şahin model bir araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şahin model aracın sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ilk müdahelelerin ardından yaralıyı hızlıca en yakın hastaneye götürdü. Sürücünün durumunun ağır olduğu belirtilirken beton mikserinin sürücüsünün ise gözaltına alındığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 18.02.2017 21:22
Anahtar Kelimeler:
AlanyaElikesikD 400 KarayoluŞahin Model Arac
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