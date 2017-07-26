Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

El bombaları ve tabancalarla yakalanan 5 DEAŞ'lı tutuklandı

Gaziantep'te 4'ü kontrol noktasında, 1'i ise polis tarafından operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı

El bombaları ve tabancalarla yakalanan 5 DEAŞ'lı tutuklandı

Gaziantep'te 4'ü kontrol noktasında, 1'i ise polis tarafından operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:53
El bombaları ve tabancalarla yakalanan 5 DEAŞ'lı tutuklandı
banner404

ADANA, 12 Temmuz Çarşamba gecesi İstiklal Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında polislerin durdurmak istediği 33 SAA 052 plakalı otomobilde bulunan 4 Suriyeli kaçmaya çalıştı. Polisin takibiyle yakalanan Suriyelilerin üzerinde ve otomobilde kuşağa takılı 2 el bombası ile 2 tabanca ele geçirildi. 

Polisin aynı gün yaptığı bir başka operasyonda da DEAŞ üyesi 1 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 DEAŞ'lı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; ilimiz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey İlçesi İstiklal Mahallesi 33 nolu sokak üzerinde yapılan uygulama sırasında durdurulan şüpheli araç içerisinde 2 el bombası, 2 tabanca ve patlayıcı yerleştirmek için kullanılan bomba kemeri ve çok sayıda dijital materyallerin bulunduğu araç içerisinde diğer şüphelilerle birlikte yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıs ve ayrıca DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 1 şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli üzerlerine atılı 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."operasyon,

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GaziantepDEAŞEl BombasıTabanca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aranan 30 kişi yakalandı
Aranan 30 kişi yakalandı
Emniyet Müdürü'nün bastığı çiftlikten 1 ton eroin çıktı!
Emniyet Müdürü'nün bastığı çiftlikten 1 ton eroin çıktı!
Alanya'da cezaevi firarisi kıskıvrak
Alanya'da cezaevi firarisi kıskıvrak

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals