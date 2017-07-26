El bombaları ve tabancalarla yakalanan 5 DEAŞ'lı tutuklandı

ADANA, 12 Temmuz Çarşamba gecesi İstiklal Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında polislerin durdurmak istediği 33 SAA 052 plakalı otomobilde bulunan 4 Suriyeli kaçmaya çalıştı. Polisin takibiyle yakalanan Suriyelilerin üzerinde ve otomobilde kuşağa takılı 2 el bombası ile 2 tabanca ele geçirildi.

Polisin aynı gün yaptığı bir başka operasyonda da DEAŞ üyesi 1 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 DEAŞ'lı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; ilimiz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey İlçesi İstiklal Mahallesi 33 nolu sokak üzerinde yapılan uygulama sırasında durdurulan şüpheli araç içerisinde 2 el bombası, 2 tabanca ve patlayıcı yerleştirmek için kullanılan bomba kemeri ve çok sayıda dijital materyallerin bulunduğu araç içerisinde diğer şüphelilerle birlikte yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıs ve ayrıca DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 1 şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli üzerlerine atılı 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."operasyon,