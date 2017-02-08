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El Bab'da 2 askerimiz şehit oldu

Fırat Kalkanı'nda 2 asker şehit oldu, 15 asker hafif yaralandı

El Bab'da 2 askerimiz şehit oldu

Fırat Kalkanı'nda 2 asker şehit oldu, 15 asker hafif yaralandı

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:22
El Bab'da 2 askerimiz şehit oldu
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TSK'DAN yaplan açıklamaya göre, El Bab'ın kontrolü maksadıyla dün gece başlanan operasyonlar sonucunda stratejik öneme haiz tepeler TSK desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirildi. Fırat Kalkanı'nda 2 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon güçlerince El Bab'a düzenlenen 7 hava harekatında ise 13 hedef imha edildi.

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