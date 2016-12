Dur ihtarına uymayan sürücü polisi alarma geçirdi

00,30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye görevi yapan Konyaaltı İlçe ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobile “dur” ihtarında bulundu. 22 yaşındaki Abdurrahman Ordu yönetimindeki 38 HU 341 plakalı otomobil, polis in ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Sürücü nün durmaması üzerine polis ekipleri ile sürücü arasında kovalamaca başladı. Otomobil sürücüsünün cadde üzerinde görev alan diğer polisleri de atlatması üzerine kavşaklara ekipler yönlendirildi. Polis ekipleri, yağmurlu hava nedeni ile kayganlaşan yolda aşırı sürat yapan sürücüyü zaman zaman gözden kaybetti." Alkollü olduğum için kaçtım, çok pişmanım"Bir ara gözden kaybolan sürücü, Hürriyet Caddesi üzerinde ters yönden gitmeye başladığı belirlendi. Zaman zaman diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atan sürücü ile polis ekipleri arasında yeniden kovalamaca başladı. Hürriyet Caddesi istikametinden Konuksever Mahallesi 786 sokak üzerine dönen sürücü, burada da ışıkları kapalı şekilde ters yönden giderek karşı yönden gelen Ali Dalmızrak yönetimindeki 07 GGB 85 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası polis ekipleri kaçan Abdurrahman Ordu’yu gözaltına alarak kelepçe taktı. Abdurrahman Ordu gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna, "Alkollü olduğum için kaçtım, çok pişmanım" diyerek cevap verdi.Kaçan sürücünün çarptığı Ali Dalmızrak ise yaşadıklarını şöyle anlattı:”Şahsı polisler arkasında kovalıyordu. Işıkları kapalı bir şekilde karşımdan geldiğini gördüm. Kaçacak bir yer bulamadım."138 promil alkollü olduğu ortaya çıktıPolis ekiplerinin kaçan sürücü üzerinde yaptığı kontrolde sürücünün 138 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kimsenin yara almadığı kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü gözaltına alarak karakola götürürken kazaya karışan her iki araç da otoparka çekildi.