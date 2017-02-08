Doğuştan kalbi delik Suriyeli bebek yaşamını yitirdi

OLAY, dün akşam saatlerinde Kepez İlçesi, Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerin süren yaşanan iç savaştan kaçan Abdullah Abdullatif, eşi ve doğuştan kalbi delik olan oğlu Haj ile önce Isparta, ardından Antalya'ya geldi. İnşaatlarda çalışan Abdullah Abdullatif, bir taraftan da oğlunun tedavisini sürdürdü. Haj Abdullatif, dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından çağrılan ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Haj Abdullatif, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Abdullatif'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.