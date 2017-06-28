Dilencinin üstünden çıkan parayı 8 zabıta ancak sayabildi

ŞEHİR dışından Balıkesir'e gelerek dilenen A.D. isimli şahıs, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden yüklü miktarda para çıkan dilenci zabıta binasına götürüldü. Bir oda içine kurulan uzun masaya serilen paraları saymak için 8 personel çağrıldı.
71 bin TL para çıktı
8 zabıta paraları saydı. Şüphelinin üzerinden 71 bin TL para çıktı. Bozuk paraların çoğunu 100 TL'lik hale getiren dilenci A.D.'ye Kabahatler Kanunu gereği 109 TL ceza kesildi. Dilencinin üzerinden çıkan 71 bin liraya ise el konuldu. Paraların kamuya aktarılacağı öğrenildi.
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