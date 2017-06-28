Depoya büyük baskın... Ele geçenler şoke etti

Diğer operasyon larda da yüklü miktarlarda uyuşturucu ele geçerken 8 kişi yakalandı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli bastığı imalathanede biri yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İMALATHANEDE fare zehiri, sinek ilacı, tarım ilacı ve aseton ele geçerken, bu maddelerle yapılan 14 kilogram bonzai de bulundu.

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