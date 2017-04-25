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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Dehşet! Uyurken eşinin başına satırla vurarak öldürdü!

Şanlıurfa’da, uykusunda eşi tarafından başına satırla vurularak komalık edilen 60 yaşındaki Necmiye Gürses, hastanede yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini yitirdi

Dehşet! Uyurken eşinin başına satırla vurarak öldürdü!

Şanlıurfa’da, uykusunda eşi tarafından başına satırla vurularak komalık edilen 60 yaşındaki Necmiye Gürses, hastanede yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini yitirdi

25 Nisan 2017 Salı 16:38
Dehşet! Uyurken eşinin başına satırla vurarak öldürdü!
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GEÇEN 10 Mart günü 63 yaşındaki Halil Adil Gürses, bilinmeyen nedenle tartıştığı 35 yıllık eşi Necmiye Gürses'i uyurken satırla başına vurarak yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın ambulansla hastaneye götürülürken, gözaltına alınan koca sorgulamasının ardından tutuklandı. Ağır yaralı Necmiye Gürses ise tedavisinin sürdüğü yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşamını yitirdi. Gürses'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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şanlıurfaEşinin Başına Satırla VurduNecmiye Gürses
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