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Darbeci Baki Kavun Alanyalı çıktı

15 Temmuz hain darbe girişimi faillerinden dönemin Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı Tümgeneral Baki Kavun'un 7 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden yengesini defnetmek için Alanya'ya geldiği ortaya çıktı

Darbeci Baki Kavun Alanyalı çıktı

15 Temmuz hain darbe girişimi faillerinden dönemin Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı Tümgeneral Baki Kavun'un 7 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden yengesini defnetmek için Alanya'ya geldiği ortaya çıktı

24 Nisan 2017 Pazartesi 19:28
Darbeci Baki Kavun Alanyalı çıktı
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına göre, FETÖ Çatı İddianamesi sanıklarından dönemin Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı Tümgeneral Baki Kavun'un, darbe girişimi başarsızlıkla sonuçlanınca askerlere kendisini rehin almalarını emrederek derdest edilmiş görüntüsü verdiği anlaşılmıştı. Ortaya çıkan kamera kayıtlarını inceleyen savcılık darbe girişimi gecesi Kavun'un birçok kez darbicelerle aynı karede ve rahat bir pozisyonda bulunduğu gözlemledi. Derdest edildiği görüntüsünü verdikten sonra askerlerin Kavun'a karşı sert bir eylemde bulunmaması da kayıtlara geçirilmişti.

Görüntü kayıtları ve tanık ifadelerine dayanan savcılık o gece darbe girişimini engellemek için hiçbir şey yapmayan Kavun'un kendisini darbe karşıtı gibi göstermek istediği kanaatine varmış ve Kavun tutuklanmıştı. 

Kavun'un 2010 yılında Tuğgeneral olarak görev yaptığı dönemde ağabeyi ve yengesinin trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı. Kazanın ardından ağabeyini kaybeden Kavun, yengesini defnetmek için Alanya'ya geldiği tespit edildi.

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Son Güncelleme: 24.04.2017 19:44
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