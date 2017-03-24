Çete üyesi 35 kişi tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il genelinde değişik suçlara karıştıkları ve şebeke oldukları belirlenen 47 kişiyi başlattığı operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 44 şahıs dün adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkan 44 kişiden 35 kişi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 kişi de serbest bırakıldı.

Aramalarda cephanelik çıkmıştı

Yaklaşık 5 aylık bir takibin ardından "suç çetesi" olarak yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi suçlara karıştıkları iddia edilen 3’ü kadın, 47 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan operasyonlar neticesinde şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise cephanelik çıktı. Aramalarda, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 el bombası, çeşitli çap ve markalarda 23 tabanca, 13 pompalı av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 35 kalaşnikof fişeği, 207 tabanca mermisi, 96 av tüfeği fişeği ile 16 kilogram esrar ele geçirildi. İzmir’de yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak maddi menfaat elde ettikleri öne sürülen "suç çetesi" üyesi 35 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il genelinde değişik suçlara karıştıkları ve şebeke oldukları belirlenen 47 kişiyi başlattığı operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 44 şahıs dün adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkan 44 kişiden 35 kişi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 kişi de serbest bırakıldı.

Aramalarda cephanelik çıkmıştı

Yaklaşık 5 aylık bir takibin ardından "suç çetesi" olarak yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi suçlara karıştıkları iddia edilen 3’ü kadın, 47 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan operasyonlar neticesinde şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise cephanelik çıktı. Aramalarda, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 el bombası, çeşitli çap ve markalarda 23 tabanca, 13 pompalı av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 35 kalaşnikof fişeği, 207 tabanca mermisi, 96 av tüfeği fişeği ile 16 kilogram esrar ele geçirildi.

