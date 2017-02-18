Cephanelik gibi ev

EDİNİLEN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakol Komutanlığı ekipleri, Cennetler mevkiinde P.Y. ve L.Y.’nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada klima kapağına gizlenmiş 8 paket 20 gram uyuşturucu madde, yatak altında 3 pompalı av tüfeği, 1’i çift namlulu olmak üzere 7 tabanca, 1 tarihi eser olduğu tahmin edilen Kur’an-ı Kerim, 2 kama, 16 kurusıkı tabanca mermisi, 11 av tüfeği fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.