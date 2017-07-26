Cep telefonu mesajı, cinayet sanığını müebbetten kurtardı

BURSA'DA, 3 yıl önce otobanda ensesinden vurulmuş bir ceset bulunmasıyla alakalı yargılanan sanığa verilen müebbet hapis cezası telefon mesajları ortaya çıkınca bozuldu. Bu bozma kararı üzerine Mustafa Karakuş'un yargılanmasına yeniden başlandı. Mahkeme duruşmayı karar verilmek üzere ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

M.K OLAYIN FAİLİ OLDUĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

2 Ekim 2014 Perşembe günü Bursa-Mudanya çevre yolunda Çağlayan Tır Parkı civarında ensesinden kurşunlanarak öldürülmüş bir kişi bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cesedin 5 aydır kayıp olan Erdal Alabaş'a ait olduğu belirlendi. Olayın ardından adeta iğne ile kuyu kazan polis ekipleri, Erdal Alabaş ile kaybolduğu gün telefonla görüşen M.K.'yi olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Alabaş ile aynı mahallede oturan inşaat bekçisi M.K. olaydan 1 buçuk yıl sonra tutuklandı.

SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Erdal Alabaş'ı "kasten öldürmek" suçundan sanığa müebbet hapis cezası verdi. Bunun üzerine sanık ve avukatı itiraz etti.

"MESAJLAR HAKSIZ TAHRİK NEDENİ"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık ile Alabaş arasındaki mesaj dökümlerini inceledi. M.K.'nin mesajlarda Erdal Alabaş'tan ısrarla bayan külotu, desenli külotlu çorap, tayt ile ayakkabı ve genç gay telefon numaraları istediği ortaya çıktı. Alabaş'ın ise, "Bu attığın mesajları annen ve oğlunun görmemesini istiyorsan beni irite etme" dediği ve küfrettiği belirlendi. 1. Ceza Dairesi, kararı bozup, haksız tahrik uygulanması yönünde dosyayı mahalli mahkemeye geri gönderdi. Bu bozma kararı üzerine Mustafa Karakuş'un yargılanmasına yeniden başlandı.

"MESAJLARI GÖRMEDİM"

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim önüne çıkan sanık, "Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bana istinaf kararında bahsedilen mesajları görmedim. Zaten böyle mesajlarla tahrike kapılıp öldürecek insan değilim" dedi.

SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tutuklu bulunduğu Bandırma 2 nolu T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile ifade veren Karakuş, suçlamayı ve mesajları kabul etmedi. Yargılamada hazır bulunan Erdal Alabaşın yakınları ise sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Mahkeme duruşmayı karar verilmek üzere ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.