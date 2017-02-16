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Cenazeyi almaya gelmeyecektik ama...

Antalya'da eşini pompalı tüfekle vurarak öldürüp  çocuklarını zehirledikten sonra intihar eden Muammer Gün'ün cenazesi, yeğenleri  tarafından Adli Tıp morgundan alındı

Cenazeyi almaya gelmeyecektik ama...

Antalya'da eşini pompalı tüfekle vurarak öldürüp  çocuklarını zehirledikten sonra intihar eden Muammer Gün'ün cenazesi, yeğenleri  tarafından Adli Tıp morgundan alındı

16 Şubat 2017 Perşembe 12:42
Cenazeyi almaya gelmeyecektik ama...
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MUAMMER Gün'ün cenazesini almak için Adana'dan yeğeni Mustafa Kader  geldi. Kader, Antalya Adli Tıp Kurumu morgu önünde gazetecilere yaptığı  açıklamada, "Adli Tıp morgundan almayacaktık cenazeyi ama annemizin hatırı var. O  nedenle cenazeyi almaya geldik. O yavruların ne günahı vardı." dedi.

Cenazenin Uncalı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak namazın ardından,  Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Antalya'da önceki gün Solak Mahallesi'nde, fidan yetiştiriciliği yapan  Muammer Gün (60), özel bir okulda İngilizce öğretmeni Rus uyruklu eşi Anna Gün'ü  (37) evlerinde pompalı tüfekle vurarak, çocuklarını ise zehirleyerek öldürmüştü.  155 Polis İhbar hattını arayarak cinayetleri bildiren Muammer Gün, daha sonra  intihar etmişti.

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Son Güncelleme: 16.02.2017 12:43
Anahtar Kelimeler:
CenazeAntalyaAdanaIngilizce
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