Cenazeyi almaya gelmeyecektik ama...

MUAMMER Gün'ün cenazesini almak için Adana'dan yeğeni Mustafa Kader geldi. Kader, Antalya Adli Tıp Kurumu morgu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Adli Tıp morgundan almayacaktık cenazeyi ama annemizin hatırı var. O nedenle cenazeyi almaya geldik. O yavruların ne günahı vardı." dedi.

Cenazenin Uncalı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak namazın ardından, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Antalya'da önceki gün Solak Mahallesi'nde, fidan yetiştiriciliği yapan Muammer Gün (60), özel bir okulda İngilizce öğretmeni Rus uyruklu eşi Anna Gün'ü (37) evlerinde pompalı tüfekle vurarak, çocuklarını ise zehirleyerek öldürmüştü. 155 Polis İhbar hattını arayarak cinayetleri bildiren Muammer Gün, daha sonra intihar etmişti.