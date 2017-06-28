'Çek kardeşim çek, hep erkekler mi öldürecek'

ORDU'NUN Altınordu İlçesi'nde eşi 75 yaşındaki Recep Ö.'yü, başında cam sürahi kırıp 15 bıçak darbesiyle öldüren, tutuklandığında 'Hep erkekler mi öldürsün, bir de kadınlar öldürsün' diyerek kendini savunan 60 yaşındaki Semra Ö. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KAFASINDA CAM SÜRAHİ KIRIP BIÇAKLADI

DHA'nın haberine göre, Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne bağlı Eskipazar Mahallesi'nde geçen yıl Mayıs ayında meydana gelen olayda, Semra Ö. ile eşi Recep Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Semra Ö., ilk evliliğinden olan 20 yaşındaki kızı Tellanur Ö. ile eşi Recep Ö.'yü evde dövdü. Kafasında cam sürahi kırıp 15 bıçak darbesiyle Recep Ö.'yü öldüren Semra Ö. ve kendisine yardım ettiği iddia edilen kızı Tellanur Ö., jandarmayı telefonla arayıp teslim oldu. Anne ve kızı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Semra Ö., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?" sorusu üzerine kelepçeli ellerini havaya kaldırarak, "Çekin gardaşım çekin, hep erkekler mi öldürecek? Bir de kadın öldürsün? O beni öldürecekti ben öldürdüm. Pişmanım, çocuğum için, kızım için pişmanım" demişti.

RAPOR İSTENDİ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Semra Ö. ve kızı Tellanur Ö., Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek suçundan müebbet hapis cezasıyla halen tutuklu yargılanan Semra Ö., eşinin kendisine çok şiddet uyguladığını, aralarında geçimsizlik olduğunu, olayda kızının suçu olmadığını, cinayeti kendisinin tek başına işlediğini, eşini öldürmemiş olsaydı onun kendisini öldüreceğini belirtti.

ÜVEY KIZI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Üvey babasını öldüren annesi Semra Ö.'ye yardım ettiği iddia edilen kızı Tellanur Ö. ise suçlamaları kabul etmeyerek cinayeti annesinin işlediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan rapor istendi. Duruşma Ağustos ayına erteledi.