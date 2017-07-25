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Cadde ortasında bıçakla dehşet saçan alkollü gençlere meydan dayağı!

Şanlıurfa'da alkollü olduğu ileri sürülen 2 genç, ellerine aldıkları bıçakla yoldan geçenlere korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların uyarılarına aldırmayan gençler, dövülerek polise teslim edildi

Cadde ortasında bıçakla dehşet saçan alkollü gençlere meydan dayağı!

Şanlıurfa'da alkollü olduğu ileri sürülen 2 genç, ellerine aldıkları bıçakla yoldan geçenlere korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların uyarılarına aldırmayan gençler, dövülerek polise teslim edildi

25 Temmuz 2017 Salı 10:56
Cadde ortasında bıçakla dehşet saçan alkollü gençlere meydan dayağı!
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ŞANLIURFA'DA belediye binası yakınında alkollü olduğu ileri sürülen 2 genç, çevredekilere bıçakla saldırmaya başladı. Gençleri önce uyaran vatandaşlar, tehdit devam edince meydan dayağına baş vurdu.

HEM ALKOLLÜ HEM BIÇAKLI

Olay, öğleden sonra  Atatürk Bulvarı üzerindeki  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen isimleri öğrenilemeyen 2 genç, ellerindeki bıçaklarla yoldan geçenleri korku dolu anlar yaşattı.

VATANDAŞLAR TEKME TOKAT DÖVDÜ, POLİS KURTARDI

Bu sırada belediye önünde toplanan bazı vatandaşlar ise yoldan geçenleri endişelendiren ve uyarılara rağmen bıçaklarını bırakmayan gençleri tekme tokat dövdü. Alkollü iki genç, bu sırada bölgeye gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis tarafından gözaltına ve hafif yaralı olan 2 genç, hastanede tedavi edildikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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